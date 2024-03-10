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11 людей постраждали внаслідок обстрілів Мирнограду Донецької області

Поранень зазнали п'ятеро жінок, стільки ж чоловіків та 16-річний хлопець.

11 людей постраждали внаслідок обстрілів Мирнограду Донецької області
Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок нічних обстрілів ракетами С-300 по Мирнограду на Донеччині, постраждали 11 людей, серед яких підліток. Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Пошкоджено щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 10 березня 2024 року близько 03:00 російські окупаційні війська вдарили, ймовірно, ракетами типу С-300 по Мирнограду. Поцілили по житловому мікрорайону міста.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 11 людей – 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.

У жертв діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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