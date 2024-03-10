У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів

За словами пресслужби Ватикану, "білий прапор" є ні що іншим як заклик до відновлення мирних переговорів.

У пресслужбі Ватикану пояснили слова Папи Римського, які він сказав в інтерв'ю швейцарському радіо і телебаченню: Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України, пише Vatican News .

Як зазначає глава прес-служби Ватикану Маттео Бруні Папа вживає термін "білий прапор" і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. "В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

На питання журналіста Лоренцо Буккелла, яка думка Понтифіка на те, що в Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор, Франциск відповів:

"Це інтерпретація, але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово "переговори" — це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато тих, хто хоче бути посередником. Туреччина, вона запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше".

За словами пресслужби Ватикану, "білий прапор" є ні що іншим як заклик до мирних переговорів.