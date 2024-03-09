Польські фермери після зустрічі із Туском анонсували масову блокаду населених пунктів

Після трьохгодинної зустрічі із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським та його заступником Міхалом Колодзейчаком, фермери анонсували на 20 березня "більш жосткі" протести, які охоплять малі і великі міста країни.
Про це пише RMF24.
Туск на зустрічі пообіцяв, що держава викупить у фермерів надлишки зерна, але невідомо, коли і скільки саме це коштуватиме. Також не виконають одну із вимог фермерів – закриття кордонів для товарів не із Європейського союзу. Зазначається, що протестувальники і влада не дійшли згоди.
"Відсутність угоди означає, що фермери не призупинять. Вони вже оголосили масову блокаду обласних і районних міст на 20 березня – і в більш жорсткій формі. Вони незадоволені переговорами, тому що, як вони кажуть, конкретики, яку виклав на стіл прем'єр-міністр, було недостатньо", – йдеться у матеріалі.
Один із представників фермерів зазначив, що вони чекають "на щось конкретне".
"Але тут прем’єр-міністр чітко сказав, що в нього зв’язані руки, і він не може зробити більше нічого", – додав він.
Ще один співрозмовник видання зазначив, що Туск під час зустрічі зробив "певні заяви" щодо Зеленої угоди, проте рішення буде прийнято 15 березня, "фактично рішення прийматиме Єврокомісія", проте польська сторона "спробує переконати Єврокомісію щодо Зеленої угоди".
- Польський Сейм закликав Єврокомісію заблокувати імпорт агропродукції з РФ та Білорусі. Також депутати вимагають перевірити положення Європейської зеленої угоди і вжити заходів щодо захисту чутливих секторів ринку від надмірного імпорту з України.
- 6 березня У Варшаві польські фермери влаштували масштабний протест. У столиці Польщі палили шини і принесли під канцелярію прем’єра труну, вимагаючи скасувати Зелену угоду.
- 27 лютого у Польщі, в центрі Варшави фермери вже протестували проти імпорту продовольства з України. Зокрема, протестувальники розвели багаття та запалили фаєри.
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
- 29 лютого польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що не виключає впровадження заборони на ввезення російської та білоруської агропродукції. Він визнав, що вона також завдає шкоди їхньому ринку. Напередодні він повідомив, що Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України.