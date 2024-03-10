Фіцо випробовує “межі демократії” і надихається Орбаном, − президентка Чапутова

Дії прем'єра можуть призвести до виникнення аналогічних суперечок щодо верховенства закону з Брюсселем, з якими зіткнулися Польща та Угорщина.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо випробовує “межі демократії” своєю судовою реформою та нападами на конституційний суд.

Про це The Financial Times заявила президентка країни Зузана Чапутова − прапороносець ліберальної політики в Центральній Європі, повноваження якої завершуються у червні.

Чапутова розкритикувала Фіцо за його спроби послабити верховенство права та його контакти з Росією, порівнюючи очільника уряду з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

“Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що цей уряд надихається Угорщиною”, – сказала вона в інтерв’ю газеті.

Після приходу Фіцо до влади в жовтні Словаччина знайшла спільну справу з Угорщиною в критиці західної підтримки України та санкцій проти Росії. Цього місяця прем’єр заявив, що “західна стратегія використання війни в Україні для економічного, військового та політичного послаблення Росії не працює”.

Минулого тижня міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини відділилися від своїх колег з ЄС, зустрівшись у Туреччині з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Чапутова зазначила, що зустріч із Лавровим не наблизила її країну до миру, але “створила більше дистанції між Словаччиною та нашими партнерами та союзниками”.

Президентка також стурбована і "внутрішнім порядком денним Фіцо", який може призвести до виникнення аналогічних суперечок щодо верховенства закону з Брюсселем, з якими раніше зіткнулися Угорщина та Польща. Урядова коаліція Фіцо в лютому “провела” правову реформу, яка послаблює здатність судової системи переслідувати хабарників, зокрема через розпуск антикорупційного відомства − попри вуличні протести у всій Словаччині та попередження Брюсселя про необхідність захисту верховенства закону. Брюссель може через це заморозити фінансування Братислави.

Чапутова направила судову реформу Фіцо до Конституційного суду, який призупинив деякі з її норм.

Прем’єр-міністр цього тижня запропонував наступному президенту Словаччини усунути очільника Конституційного суду країни за нібито відповідальність за витік інформації у ЗМІ. Чапутова заявила, що таке залякування є “абсолютно неприйнятним і безвідповідальним”, оскільки “ставить під сумнів” незалежність суду.