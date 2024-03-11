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У Китаї посилили контроль Комуністичної партії над урядом

Окрім того, Збори народних представників отримають більше повноважень щодо нагляду над міністрами.

У Китаї посилили контроль Комуністичної партії над урядом
Фото: EPA/UPG

Законодавчий орган Китаю проголосував за зміну закону, прийнятого чотири десятиліття тому, щоб посилити контроль Комуністичної партії над кабінетом міністрів, пише Bloomberg.

Видання наголошує, що таким чином лідер Сі Цзіньпін прагне надати партії контроль над усіма основними важелями уряду.

Близько 2883 делегатів щорічних зборів Всекитайських зборів народних представників у Пекіні проголосували за поправки до так званого “Органічного закону Держради”. Вісім проголосували проти, дев'ять утрималися.

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Зміни підкреслять лідерство партії над кабінетом міністрів і спонукають орган дотримуватися певних ідеологій, включно з ідеями Сі Цзіньпіна. 

Окрім того, збори депутатів, у яких є багато членів комуністичної партії, отримають більше повноважень щодо нагляду над урядом.

Це перші зміни в законі з моменту його прийняття в 1982 році. Перед цим Сі оголосив кампанію з посилання статусу Комуністичної партії, в якій він домінує. “Це забезпечило партії представництво у всіх сферах життя: від залів засідань компаній до університетських лекційних аудиторій”, − зазначає Bloomberg.

  • Раніше стало відомо, що Лі Цян став першим прем'єр-міністром Китаю за три десятиліття, який пропустив пресбрифінг під час щорічних парламентських зборів, а такі зустрічі з пресою відбувалися принаймі з 1993. Експерти вважають, що це може бути ще одним способом зменшити важливість посади прем'єр-міністра у країні. Очільник уряду КНР раніше був найвищим посадовцем, який мав можливість комунікації для “висловлення своєї особистості, іміджу та репутації.
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