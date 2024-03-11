У Китаї посилили контроль Комуністичної партії над урядом

Окрім того, Збори народних представників отримають більше повноважень щодо нагляду над міністрами.

Законодавчий орган Китаю проголосував за зміну закону, прийнятого чотири десятиліття тому, щоб посилити контроль Комуністичної партії над кабінетом міністрів, пише Bloomberg.

Видання наголошує, що таким чином лідер Сі Цзіньпін прагне надати партії контроль над усіма основними важелями уряду.

Близько 2883 делегатів щорічних зборів Всекитайських зборів народних представників у Пекіні проголосували за поправки до так званого “Органічного закону Держради”. Вісім проголосували проти, дев'ять утрималися.

Зміни підкреслять лідерство партії над кабінетом міністрів і спонукають орган дотримуватися певних ідеологій, включно з ідеями Сі Цзіньпіна.

Окрім того, збори депутатів, у яких є багато членів комуністичної партії, отримають більше повноважень щодо нагляду над урядом.

Це перші зміни в законі з моменту його прийняття в 1982 році. Перед цим Сі оголосив кампанію з посилання статусу Комуністичної партії, в якій він домінує. “Це забезпечило партії представництво у всіх сферах життя: від залів засідань компаній до університетських лекційних аудиторій”, − зазначає Bloomberg.