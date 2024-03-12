Літак Boeing втратив висоту під час польоту, постраждало 50 осіб

Щонайменше 50 людей постраждали, коли Boeing 787 авіакомпанії LATAM Airlines раптово втратив висоту під час польоту з Сіднея до Окленду в понеділок.
Про це пише Reuters з посиланням на дані авіакомпанії.
Літак сильно струснуло, внаслідок чого 10 пасажирів і трьох бортпровідників госпіталізували.
Рейс із 263 пасажирами та дев'ятьма членами екіпажу приземлився в аеропорту Окленда в понеділок вдень, як і було заплановано.
Одна людина перебуває у важкому стані, решта отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості.
“Літак просто впав. Це відрізнялося від усього, що я коли-небудь відчував за будь-якої незначної турбулентності. Людей повикидало зі своїх місць, вони вдарялися об дах літака і їх кидало вниз по проходах”, − розповів BBC пасажир Браян Джокат.
Причину очевидної раптової зміни траєкторії LATAM 800 не вдалося встановити одразу. Експерти з безпеки кажуть, що більшість авіакатастроф спричинені набором факторів, які потребують ретельного дослідження.
Восьмирічний Boeing 787-9 Dreamliner прямував до Сантьяго через Окленд. Boeing збирає додаткову інформацію про інцидент.
- У 2008 році десятки людей отримали поранення, коли літак Airbus 330 авіакомпанії Qantas Airways різко впав через неправильні дані комп’ютера польотних даних, коли він прямував до Перта в Австралії.