Літак Boeing втратив висоту під час польоту, постраждало 50 осіб

Щонайменше 50 людей постраждали, коли Boeing 787 авіакомпанії LATAM Airlines раптово втратив висоту під час польоту з Сіднея до Окленду в понеділок.

Про це пише Reuters з посиланням на дані авіакомпанії.

Літак сильно струснуло, внаслідок чого 10 пасажирів і трьох бортпровідників госпіталізували.

Рейс із 263 пасажирами та дев'ятьма членами екіпажу приземлився в аеропорту Окленда в понеділок вдень, як і було заплановано.

Одна людина перебуває у важкому стані, решта отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

“Літак просто впав. Це відрізнялося від усього, що я коли-небудь відчував за будь-якої незначної турбулентності. Людей повикидало зі своїх місць, вони вдарялися об дах літака і їх кидало вниз по проходах”, − розповів BBC пасажир Браян Джокат.

Причину очевидної раптової зміни траєкторії LATAM 800 не вдалося встановити одразу. Експерти з безпеки кажуть, що більшість авіакатастроф спричинені набором факторів, які потребують ретельного дослідження.

Восьмирічний Boeing 787-9 Dreamliner прямував до Сантьяго через Окленд. Boeing збирає додаткову інформацію про інцидент.