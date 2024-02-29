Біля узбережжя Норвегії впав гелікоптер, є загиблий

Унаслідок аварії вертольота в Північному морі біля узбережжя Норвегії загинула одна людина і ще п'ятеро отримали поранення.

Про це пише Німецька хвиля.

Гелікоптер Sikorsky S-92, який експлуатується чартерною компанією Bristow Norway AS, виконував пошуково-рятувальні роботи для державної нафтогазової компанії Equinor ASA.

Літальний апарат впав пізно в середу в море поблизу німецького міста Берген.

Поліція повідомила, що рятувальники витягнули з моря шістьох членів екіпажу. Однак одного з них пізніше оголосили мертвим у лікарні.

Причина інциденту поки невідома, і оператор вертольота заявив, що повністю співпрацює з владою.

“Ми направили інспекторів до Ставангера та Бергена для розслідування аварії”, − зазначив глава Норвезького управління з розслідування заходів безпеки Вільям Бертоуссен.

Компанія заявила, що вирішила призупинити регулярні рейси з поваги до постраждалих та для того, щоб отримати уявлення про ситуацію.

Bristow reports search & rescue helicopter (LN-OIJ) accident at 19:40 CET, 9 miles west of Bergen, Norway while training. All 6 onboard, including 2 pilots safely recovered & receiving medical care in Bergen. More info: https://t.co/L4kh010b0z. Updates shared as info is available — Bristow Group (@Bristow_Group) February 28, 2024