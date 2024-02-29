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Біля узбережжя Норвегії впав гелікоптер, є загиблий

Вертоліт Sikorsky S-92 виконував пошуково-рятувальні роботи для державної нафтогазової компанії Equinor ASA. 

Біля узбережжя Норвегії впав гелікоптер, є загиблий
Фото: Bristow Group

Унаслідок аварії вертольота в Північному морі біля узбережжя Норвегії загинула одна людина і ще п'ятеро отримали поранення.

Про це пише Німецька хвиля.

Гелікоптер Sikorsky S-92, який експлуатується чартерною компанією Bristow Norway AS, виконував пошуково-рятувальні роботи для державної нафтогазової компанії Equinor ASA. 

Літальний апарат впав пізно в середу в море поблизу німецького міста Берген.

Поліція повідомила, що рятувальники витягнули з моря шістьох членів екіпажу. Однак одного з них пізніше оголосили мертвим у лікарні.

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Причина інциденту поки невідома, і оператор вертольота заявив, що повністю співпрацює з владою.

“Ми направили інспекторів до Ставангера та Бергена для розслідування аварії”, − зазначив глава Норвезького управління з розслідування заходів безпеки Вільям Бертоуссен.

Компанія заявила, що вирішила призупинити регулярні рейси з поваги до постраждалих та для того, щоб отримати уявлення про ситуацію.

  • На початку лютого колишній президент Чилі Себастіян Піньєра загинув в катастрофі гелікоптера. Вертоліт упав в озеро поблизу південного міста Лаго Ранко. 
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