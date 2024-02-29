Шрі-Ланка скасовує безкоштовні довгострокові візи не лише для росіян, а й для українців (уточнено)

Однак президент острівної країни, яка сильно залежна від туристичних прибутків, ставить під сумнів, що рішення ухвалять остаточно.

Влада Шрі-Ланки вирішила скасувати безкоштовні довгострокові візи не лише для росіян, а і для українців, пише NBC News. Однак рішення ще остаточно не ухвалено і президент острова, який має величезні борги, ставить під сумнів остаточне скасування віз.

Цього тижня влада Шрі-Ланки оголосила, що заборонить можливість продовжити довгострокові туристичні візи. Заява збіглася в часі після того, як власники одного з нічних клубів, росіяни, влаштували ганебну вечірку "тільки для білих".

Управління з розвитку туризму повідомило, що українські та російські туристи до 7 березня повинні виїхати зі Шрі-Ланки, якщо термін їхнього останнього продовження візи спливає. Однак президент доручив провести розслідування щодо цього рішення – він вважає, що подібні речі не можна ухвалювати без згоди уряду.

“Міністерство туризму Шрі-Ланки заявило, що отримало скарги на те, що росіяни та українці залишаються на Шрі-Ланці на довший час, відкривають свої ресторани та нічні клуби, наймають на роботу іноземців та використовують способи оплати за послуги в обхід місцевих систем”, – наводить дані видання RTI "Суспільне".

Після того, як більшість демократичних країн заборонила росіянам здійснювати поїздки на свою територію, власники паспортів з двоголовим птахом ринулися на Шрі-Ланку, яка пропонувала майже безстрокову можливість проживання. Таким чином РФ стала чи не найбільшим постачальником туристів на острів – за офіційними даними, торік Шрі-Ланку відвідали 200 000 росіян. Кількість туристів з України оцінили в 5 000.

Оновлення. Влада острова у четвер повідомила, що громадяни України і росіяни можуть залишитися жити, якщо оформлять нові візи, але вже платні. За 30-денну візу треба буде сплатити близько $50. Можливість проживати за безкоштовними візами для громадян цих країн острівна держава впровадила після початку повномасштабного вторгнення.