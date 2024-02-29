Сенат Франції схвалив включення права на аборт в конституцію

Франція може стати першою країною, де "гарантована свобода жінок щодо аборту" може стати частиною основного закону.

Верхня палата парламенту Франції підтримала законопроєкт щодо включення до конституції країни права жінок переривати вагітність: 267 сенаторів "за", 50 "проти".

Як розповідає BBC, аборти у Франції легалізовані з 1974 року. Проте заборони, які запровадили у чималій кількості американських штатів та Польщі, змусили борців за права жінок вимагати "цементування" норми у законодавстві шляхом включення до конституції.

За словами юристів, Франція може стати першою країною світу, де "гарантована свобода жінок щодо аборту" саме у такому чіткому формулюванні потрапить до тексту основного закону.

Схвалення Сенату - не фінальний крок до історичної події. Тепер спільна сесія двох палат парламенту має підтримати законопроєкт трьома п'ятими від свого складу. Якщо це станеться, правка одразу потрапить до конституції. Якщо підтримка буде недостатньою, доведеться проводити референдум.