На переговорах із Польщею опція закриття кордону не згадувалась, - представник України Качка

Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів - це надто болісно.

Україна та Польща працюють над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів обох країн.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і торговий представник України Тарас Качка.

"Чотири години дуже насичених переговорів з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Чеславем Шєкєрським. Одна з найбільш насичених і інтенсиивних зустрічей за моє професійне життя. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо", - написав він у фейсбуці.

Качка зазначив, що ті підходи, які запропонував Ппремʼєр Денис Шмигаль, "є важливими для побудови можливого порозуміння".

"За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск - це було би дуже болісниим рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за полською статистикою навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України", - сказав Качка.

Він додав, що поки що повідомити деталі він не може, але запевнив, що "конструктивне рішення можливе".

"Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска - з усіма елементами риторики і пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи - зберігаймо спокій і наполегливо працюймо", - зазначив Качка.

Нагадаємо, польське Radio RMF з посиланням на голову польського уряду Дональда Туска повідомило, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон. Коментуючи перспективи зустрічі, Туск зазначив: "Я не для того прем'єр, щоб Польща виходила з ЄС або блокувала б кордон з Україною". Він також наголосив, що цей тимчасовий захід "став би болючим для обох сторін".