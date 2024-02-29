Шрі-Ланка повертає оплату за візи для українців і росіян

Після початку повномасштабної війни острів дозволяв громадянам України і росіянам проживати за безкоштовними візами.

Шрі-Ланка вирішила повернути обов'язкову оплату за довгострокові візи для громадян України і Росії, яким вона дозволила проживати безкоштовно після початку повномасштабної війни. Про це пише The Guardian із посиланням на заяву урядовця.

Протягом двох років громадяни України і росіяни мали дозвіл на проживання в країні без оплати за візи. Тепер їм потрібно буде сплачувати близько $50 за 30-денну візу.

"Хто хоче залишитися, може подати заявку на отримання нових віз. Вони можуть негайно продовжити свої візи та залишитися тут", – сказав міністр громадської безпеки Тіран Аллес Reuters.

Минулого тижня іммігарційні органи оголосили, що всі громадяни Росії та українці, які не мають нових віз, зобов'язані покинути територію країни до 7 березня. Вони сказали, що припиняють безкоштовну довгострокову візову схему для громадян цих двох країн. Заява збіглася в часі після того, як власники одного з нічних клубів, росіяни, влаштували ганебну вечірку "тільки для білих".

Причиною скасування довгострокових віз назвали спроби українців і росіян, які проживали на острові, обійти правила при веденні бізнесу.

“Міністерство туризму Шрі-Ланки заявило, що отримало скарги на те, що росіяни та українці залишаються на Шрі-Ланці на довший час, відкривають свої ресторани та нічні клуби, наймають на роботу іноземців та використовують способи оплати за послуги в обхід місцевих систем”, – наводить дані видання RTI "Суспільне".

Після заяви про зобов'язання виїхати з острова президент Шрі-Ланки заявив, що такі рішення навряд можна ухвалювати без рішення уряду країни. Шрі-Ланка має багато боргів і значно залежить від туристичних прибутків.