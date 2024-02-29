Ердоган хоче “приборкати” Конституційний суд Туреччини, який торік звільнив з-за грат опозиційного депутата, − ЗМІ

Конституційний суд отримав значний вплив через “індивідуальні заяви” − механізм, який дозволяє громадянам звертатися безпосередньо до вищого суду з питань їхніх прав.

Уряд президента Туреччини Таїпа Ердогана шукає способи “приборкати” Конституційний суд країни через його рішення про звільнення ув’язненого опозиційного парламентаря, пише Reuters з посиланням на місцевих чиновників та депутатів.

Суд у жовтні постановив, що ув'язнення адвоката Джана Аталая порушує його право обіймати посаду депутата. Аталая у травні обрали до парламенту у той час, як він перебував за ґратами.

Аталая засудили у 2022 році до 18 років ув'язнення за спробу повалити уряд Ердогана, організовуючи національні протести у 2013 році. 46-річний чоловік заперечує звинувачення. Він звернувся до Конституційного суду за допомогою “індивідуальної заяви” − механізму, запровадженого конституційною поправкою 2010 року, яка дозволяє громадянам звертатися безпосередньо до вищого суду з питань їхніх прав.

Рішення Конституційного суду про його звільнення викликало судову кризу 8 листопада, коли вищий апеляційний суд Туреччини − Касаційний суд − заявив, що не визнає це рішення, і подав кримінальну скаргу проти суддів, які його ухвалили.

Апеляційний трибунал звинуватив Конституційний суд у перевищенні своєї юрисдикції, діючи як “суперапеляційний орган”. Ердоган і його союзники стурбовані впливом суду, особливо через його широке використання таких “індивідуальних заяв”. Чиновники заявляють, що цими рішеннями суд встановив “унікальну сферу влади”. Згідно з офіційними даними, з вересня 2012 року суд розглянув понад 500 тисяч індивідуальних заяв про порушення владою основоположних прав і виніс рішення у понад 484 000 з них.

У листопаді Ердоган заявив, що він зіграє роль “рефері” в судовій кризі і що законодавство може бути використано для вирішення протистояння між Конституційним і апеляційним судами.

Зараз уряд розглядає варіанти вирішення ситуації, серед яких є створення “Турецького суду з прав людини”, який розглядатиме індивідуальні заяви окремо. Конституційний суд і система індивідуальних звернень залишаться у певній формі, однак з регуляціями.