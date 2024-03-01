Масштабна пожежа у столиці Бангладеш місті Дака, яка охопила шестиповерхову будівлю та сімейні ресторани, забрала життя щонайменше 45 людей, пише Reuters.

Як інформує міністерство охорони здоров’я південноазійської країни, десятки людей отримали поранення. 22 осіб з опіками перебувають у критичному стані.

Рятувальні служби заявили, що причиною пожежі могли стати витік газу або плита.

Полум’я гасили дві години 13 підрозділів пожежників.

Пожежники використовували крани, щоб врятувати людей з обвугленої будівлі. Надзвичайники все ще розчищають уламки й видаляють залишки вугілля.

Лікарі кажуть, що більшість загиблих загинули від удушення, а інші померли, коли вистрибнули з будівлі.

Додамо, у будинку, де сталася пожежа, працювали кілька магазинів одягу та мобільних телефонів. У Бангладеші пожежа на швейному підприємстві у 2012 році та обвалення будівлі наступного року разом забрали життя понад 1200 осіб. Після цього дотримання заходів безпеки у магазинах, які продають одяг, значно посили.

Фото: EPA/UPG

Однак в інших галузях промисловості країни ситуація інша. За 12 років пожежі забрали життя сотень людей. У липні 2021 року серед 54 осіб, які загинули на харчовій фабриці поблизу Дакки, було багато дітей. У лютому 2019 року жертвами вогню, що зайнявся у старій будівлі, стали щонайменше 70 людей.