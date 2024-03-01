Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
ГоловнаСвіт

У столиці Бангладеш масштабна пожежа забрала життя 45 людей

Полум'я охопило шестиповерхову будівлю та сімейні ресторани.

У столиці Бангладеш масштабна пожежа забрала життя 45 людей
Фото: EPA/UPG

Масштабна пожежа у столиці Бангладеш місті Дака, яка охопила шестиповерхову будівлю та сімейні ресторани, забрала життя щонайменше 45 людей, пише Reuters.

Як інформує міністерство охорони здоров’я південноазійської країни, десятки людей отримали поранення. 22 осіб з опіками перебувають у критичному стані.

Рятувальні служби заявили, що причиною пожежі могли стати витік газу або плита.

Полум’я гасили дві години 13 підрозділів пожежників.

Пожежники використовували крани, щоб врятувати людей з обвугленої будівлі. Надзвичайники все ще розчищають уламки й видаляють залишки вугілля.

Підписуйтесь на наш Google News

Лікарі кажуть, що більшість загиблих загинули від удушення, а інші померли, коли вистрибнули з будівлі.

Додамо, у будинку, де сталася пожежа, працювали кілька магазинів одягу та мобільних телефонів. У Бангладеші пожежа на швейному підприємстві у 2012 році та обвалення будівлі наступного року разом забрали життя понад 1200 осіб. Після цього дотримання заходів безпеки у магазинах, які продають одяг, значно посили. 

Фото: EPA/UPG

Однак в інших галузях промисловості країни ситуація інша. За 12 років пожежі забрали життя сотень людей. У липні 2021 року серед 54 осіб, які загинули на харчовій фабриці поблизу Дакки, було багато дітей. У лютому 2019 року жертвами вогню, що зайнявся у старій будівлі, стали щонайменше 70 людей.

  • Торік у вересні понад 100 людей загинули та 150 отримали поранення унаслідок пожежі на весіллі в іракській провінції Ніневія. Пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування було запалено феєрверк.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies