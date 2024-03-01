Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
ГоловнаСвіт

Швеція вирішила позбавити дотацій РПЦ через підозри у шпигунстві

Росія використовує церкву як "платформу для збору розвідувальних даних" та іншої діяльності, що загрожує безпеці.

Швеція вирішила позбавити дотацій РПЦ через підозри у шпигунстві
Владімір Путін та Патріарх Кіріл під час засідання ради РПЦ в Кремлі
Фото: EPA/UPG

Шведське агентство з підтримки релігійних громад вирішило не надавати у 2024 грант Російській православній церкві (РПЦ) після того, як шведська розвідка попередила, що церква використовується для розвідувальної діяльності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Служба безпеки Швеції вважає, що Росія використовує церкву (Московський патріархат) як "платформу для збору розвідувальних даних та іншої діяльності, що загрожує безпеці".

У зауваженнях спецслужби йдеться про те, що представники релігійної громади контактували з людьми, які працюють на російські служби безпеки і розвідки. Зазначається, що церква отримувала значне фінансування від російської держави, а її представники заохочували підтримку російського вторгнення в Україну.

Шведське агентство також зазначило, що російська церква заперечує звинувачення, висунуті проти неї.

Як зауважує агенція AFP, Московський патріархат вже був одним з найменших одержувачів грантів для релігійних інституцій, в 2022 церква отримала трохи менше 200 000 шведських крон ($19 300) від шведської держави.

Нагадаємо, в січні Естонія не продовжила посвідки на проживання митрополита РПЦ Євгена через загрозу безпеці країни.

У вересні минулого року Болгарія вислала з країни представника РПЦ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies