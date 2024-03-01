Швеція вирішила позбавити дотацій РПЦ через підозри у шпигунстві

Росія використовує церкву як "платформу для збору розвідувальних даних" та іншої діяльності, що загрожує безпеці.

Владімір Путін та Патріарх Кіріл під час засідання ради РПЦ в Кремлі

Шведське агентство з підтримки релігійних громад вирішило не надавати у 2024 грант Російській православній церкві (РПЦ) після того, як шведська розвідка попередила, що церква використовується для розвідувальної діяльності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Служба безпеки Швеції вважає, що Росія використовує церкву (Московський патріархат) як "платформу для збору розвідувальних даних та іншої діяльності, що загрожує безпеці".

У зауваженнях спецслужби йдеться про те, що представники релігійної громади контактували з людьми, які працюють на російські служби безпеки і розвідки. Зазначається, що церква отримувала значне фінансування від російської держави, а її представники заохочували підтримку російського вторгнення в Україну.

Шведське агентство також зазначило, що російська церква заперечує звинувачення, висунуті проти неї.

Як зауважує агенція AFP, Московський патріархат вже був одним з найменших одержувачів грантів для релігійних інституцій, в 2022 церква отримала трохи менше 200 000 шведських крон ($19 300) від шведської держави.

Нагадаємо, в січні Естонія не продовжила посвідки на проживання митрополита РПЦ Євгена через загрозу безпеці країни.

У вересні минулого року Болгарія вислала з країни представника РПЦ.