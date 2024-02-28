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Низка європейських країн хоче відновити роботу своїх посольств у Північній Кореї

Серед них є Німеччина, Велика Британія та Швеція.

Низка європейських країн хоче відновити роботу своїх посольств у Північній Кореї
Туристи і військові дивляться на КНДР з оглядового майданчика прикордонного міста Паджу у Південній Кореї
Фото: EPA/UPG

Низка європейських країн, серед яких є Німеччина, Велика Британія та Швеція, розглядають відновлення роботи своїх посольств у Північній Кореї.

Про це пише Reuters.

Багато посольств у Пхеньяні закрилися через те, що вони не змогли проводити ротацію персоналу або надсилати необхідні товари під час пандемії коронавірусу.

Північна Корея запровадила один з найжорсткіших карантинів у світі, включно з майже повною забороною на поїздки, і лише нещодавно почала послаблювати міжнародні обмеження.

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Німецька делегація відвідала Пхеньян вперше після того, як її посольство було закрито під час пандемії, триває технічна перевірка інституції. Посольство зупинило роботу у березні 2020 року.

Британія, яка закрила своє посольство та вивела з КНДР весь дипломатичний персонал у травні 2020 року, також хоче надіслати команду дипломатів і технічних працівників.

Пітер Семнебі, спеціальний представник Швеції у справах корейського півострова, розповів про досягнення певного прогресу щодо повернення шведських дипломатів до Пхеньяна. Очікується, що шведи перевірять приміщення посольства на прослуховуючі пристрої.

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