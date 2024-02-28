Низка європейських країн хоче відновити роботу своїх посольств у Північній Кореї

Низка європейських країн, серед яких є Німеччина, Велика Британія та Швеція, розглядають відновлення роботи своїх посольств у Північній Кореї.
Про це пише Reuters.
Багато посольств у Пхеньяні закрилися через те, що вони не змогли проводити ротацію персоналу або надсилати необхідні товари під час пандемії коронавірусу.
Північна Корея запровадила один з найжорсткіших карантинів у світі, включно з майже повною забороною на поїздки, і лише нещодавно почала послаблювати міжнародні обмеження.
Німецька делегація відвідала Пхеньян вперше після того, як її посольство було закрито під час пандемії, триває технічна перевірка інституції. Посольство зупинило роботу у березні 2020 року.
Британія, яка закрила своє посольство та вивела з КНДР весь дипломатичний персонал у травні 2020 року, також хоче надіслати команду дипломатів і технічних працівників.
Пітер Семнебі, спеціальний представник Швеції у справах корейського півострова, розповів про досягнення певного прогресу щодо повернення шведських дипломатів до Пхеньяна. Очікується, що шведи перевірять приміщення посольства на прослуховуючі пристрої.