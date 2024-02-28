Президентка Єврокомісії пропонує купувати Україні військове обладнання за прибутки від заморожених активів РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила за початок обговорення використання прибутків від заморожених активів Росії на користь України. Зокрема, на купівлю військових товарів, пише The Guardian із посиланням на дані Reuters.

Пропозицію почати таку дискусію вона висловила під час промови в Європарламенті. Поки що йдеться не про самі активи, а про прибутки від них за той час, поки вони були заморожені.

"Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України", – сказала Фон дер Ляєн.

Вона додала: "Не може бути сильнішого символу та більшої користі від цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

Фон дер Ляєн також заявила, що загрозу війни для країн ЄС не можна відкидати, тож треба бути готовими. Насамперед – модернізувати збройні сили країн Євросоюзу.