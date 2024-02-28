Президентка Єврокомісії пропонує купувати Україні військове обладнання за прибутки від заморожених активів РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила за початок обговорення використання прибутків від заморожених активів Росії на користь України. Зокрема, на купівлю військових товарів, пише The Guardian із посиланням на дані Reuters.
Пропозицію почати таку дискусію вона висловила під час промови в Європарламенті. Поки що йдеться не про самі активи, а про прибутки від них за той час, поки вони були заморожені.
"Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України", – сказала Фон дер Ляєн.
Вона додала: "Не може бути сильнішого символу та більшої користі від цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".
Фон дер Ляєн також заявила, що загрозу війни для країн ЄС не можна відкидати, тож треба бути готовими. Насамперед – модернізувати збройні сили країн Євросоюзу.
- У країнах Європи заморожено російських активів на 300 млрд євро, але за час повномасштабної війни Брюссель так і не наважився передати їх Україні.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба днями пояснював, що Росія в одній лише Великій Британії має активів на 23 млрд. У Люксембурзі вона має 6,8 млрд доларів, у Швейцарії – 8,7 млрд. Цього вистачило б, щоб задовольнити потреби України у відновленні транспортної інфраструктури. Тим часом заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.