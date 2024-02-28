Ердоган пропонує прийняти у Туреччині “мирні переговори” між Росією та Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у відеозверненні до учасників саміту “Україна-Південно-Східна Європа”, що готовий прийняти на своїй території “мирні переговори” між Росією та Україною.

Про це повідомляє інформаційне агентство “Анадолу”.

“Підтримка Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України добре відома всім. Ми також докладаємо всіх зусиль для захисту прав та інтересів наших співвітчизників – кримських татар”, – сказав Ердоган.

Він наголосив, що слід дати шанс для “справедливого та тривалого вирішення” війни в Україні, яка почалася в лютому 2022 року.

“Я вважаю, що потрібно починати спільні зусилля хоча б щодо визначення загальних параметрів миру”, - зауважив президент Туреччини.

Він зазначив, що “в принципі” підтримує 10-крокову Формулу миру Зеленського і готовий сприяти “швидкому відновленню та реконструкції” зруйнованої війною України.

Ердоган нагадав, що Чорноморська зернова ініціатива, яка відіграла вирішальну роль завдяки зусиллям Туреччини, також зберігає своє місце в порядку денному його країни.

Також турецький лідер підкреслив необхідність запровадження правил безпеки в Чорному морі, та те, що Анкара веде переговори щодо нової підтриманої ООН постанови про зобов’язання щодо безпеки.