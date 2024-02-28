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Україна заслуговує на підтримку, щоб чинити опір Росії, - прем'єр Албанії

Еді Рама вважає "цинічними й абсурдними" заяви європейських політиків, які стверджують, що передання Україні зброї "сприяє війні".

Україна заслуговує на підтримку, щоб чинити опір Росії, - прем'єр Албанії
Володимир Зеленський та Еді Рама
Фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вважає, що Україна заслуговує на підтримку всіма можливими способами, щоб чинити опір російській агресії і бути впевненою в тому, що будь-який мир, який настане після війни, буде справедливим миром.

Про це він заявив на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Тирані передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо, що підтримка України інколи призупиняється через те, що вона чи то стає питанням внутрішньої політики тієї чи іншої держави, чи то через те, що є тривалі бюрократичні затримки... З іншого боку, є агресор, який не зупиняється ні на мить у своєму бажанні захопити більше територій, забирає життя людей та продовжує нищити Україну", - сказав Рама.

Він назвав "цинічними й абсурдними" заяви європейських політиків, які стверджують, що передання Україні зброї "сприяє війні".

"Природно, ми чуємо тих людей у Європі, які заявляють, що допомога Україні та передання їй засобів захисту - це те, що сприяє війні. Вони заявляють, що припинення надання зброї принесе мир. Це не тільки цинічно, а й абсурдно, тому що ви не можете зупинити битву, позбавляючи зброї жертву. Ви зупините війну, якщо зупините агресора", - наголосив Рама.

"Ось чому я хотів би сказати всім тим, хто готовий почути: Україна заслуговує на підтримку всіма можливими способами, щоб чинити опір і бути впевненою в тому, що будь-який мир, який настане після цієї війни, буде справедливим миром. Буде миром, який базуватиметься на 10 принципах плану Зеленського з 10 пунктів, який ми підтримуємо і чекаємо на його серйозне обговорення серед усіх держав", - додав він.

Рама підтвердив, що "не тільки уряд, парламент чи інституції Албанії, а вся нація, всі люди залишаються з Україною, підтримують її неухильно. І продовжать підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, доки не настане справедливий мир".

"Албанія завжди буде вашим домом і одним із тих місць, де ваші громадяни можуть почуватися як вдома. Ми очікуємо посилення співпраці з вами і очікуємо того моменту, дня, коли Україна дихатиме вільно і насолоджуватиметься миром та сном без повітряних тривог", - наголосив албанський прем'єр.

Нагадаємо, що сьогодні під час зустрічі в Тирані президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія.

28 лютого в Албанії стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа" за участі Зеленського. Дводенний захід має на меті дати можливість лідерам Західних Балкан і Південно-Східної Європи обговорити, як вони можуть працювати разом і підтримувати Україну.

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