Зеленський: Макрон мені про направлення іноземних військ не говорив, але обіцяв обговорити ідеї посилення України

Президент Франції Еммануель Макрон не говорив президентові України про можливість направлення іноземних військ на українську територію. Натомість він пообіцяв обговорити з колегами нові ініціативи для посилення України на полі бою, а потім розповісти про це Володимиру Зеленському.
Український президент на брифінгу після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Албанії сказав, що в Парижі вони з Макроном мали "дуже хорошу зустріч" з багатьма ініціативами, зокрема щодо артилерійської коаліції. Україні потрібно вижити, а це означає – мати дуже конкретні рішення.
Зеленський заявив, що не може поділитися, про яку кількість артилерії та 155-мм боєприпасів домовилися.
"Все те, що ми вирішили, все те, де є контракти по допомозі – все повинно надходити вчасно. Це основна фундаментальна ініціатива. Дайте нам вчасно", – зазначив він.
Зеленський додав, що в Еммануеля Макрона було багато ініціатив щодо посилення України на полі бою, але особисто від нього ініціативи про направлення в Україну західних військ він не чув.
"Він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться інформацією зі мною, коли приїде в Україну. Мені здається, він у медіа вже офіційно сказав, що він буде тут всередині березня", – прокоментував президент.
Зеленський додав, що зараз дуже важливо бути сильними, і альтернативи цьому немає – всі мають справу з кілером Володимиром Путіним. Український президент порівняв російського президента з Адольфом Гітлером.
"Борони Боже, щоб ви таке побачили. Але всі з нас повинні готуватися бути сильними. Це не про те, щоб готуватися до миру чи війни, а про те, щоб бути готовим до наступних років Путіна", – наголосив Зеленський.
Він додав, що чим сильніше буде Україна, тим слабшим буде путін.
"Ось і відповідь щодо будь-яких ініціатив. Якщо будь-яка ініціатива у світі посилить Україну, вона хороша для всього світу", – сказав український президент.
Більше на цю тему: "Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?".
Відправка військ НАТО в Україну: чому про це говорять
- 26 лютого у Парижі Макрон зібрав близько 20 лідерів країн задля обговорення подальшої підтримки України, що продовжує стикатися з безперервним тиском окупантів на різних напрямках фронту та зазнає повітряних атак у тилу.
- Тему відправленні військ європейців вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну".
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому".
- Лідери європейських країн запевняють, що відправляти свої війська воювати за українців не збираються. Німецький канцлер Олаф Шольц категорично заявив, що "сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде". Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс свої війська не відправлятиме, але для ініціатив окремих країн блоку згода всіх держав-членів не потрібна.
- Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україні іноземні війська не потрібні – потрібна сучасна зброя.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – в тексті "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".
- Заява французького президента Еммануеля Макрона про ймовірність відправлення іноземних військ в Україну є "початком процесу", вважає посол України у Франції Вадим Омельченко. Це запустить відповідні обговорення в інших державах.