Зеленський: Макрон мені про направлення іноземних військ не говорив, але обіцяв обговорити ідеї посилення України

Французький президент обіцяв Зеленському обговорити нові ініціативи для посилення України, а потім повідомити про результати обговорення під час візиту до України.

Президент Франції Еммануель Макрон не говорив президентові України про можливість направлення іноземних військ на українську територію. Натомість він пообіцяв обговорити з колегами нові ініціативи для посилення України на полі бою, а потім розповісти про це Володимиру Зеленському.

Український президент на брифінгу після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Албанії сказав, що в Парижі вони з Макроном мали "дуже хорошу зустріч" з багатьма ініціативами, зокрема щодо артилерійської коаліції. Україні потрібно вижити, а це означає – мати дуже конкретні рішення.

Зеленський заявив, що не може поділитися, про яку кількість артилерії та 155-мм боєприпасів домовилися.

"Все те, що ми вирішили, все те, де є контракти по допомозі – все повинно надходити вчасно. Це основна фундаментальна ініціатива. Дайте нам вчасно", – зазначив він.

Зеленський додав, що в Еммануеля Макрона було багато ініціатив щодо посилення України на полі бою, але особисто від нього ініціативи про направлення в Україну західних військ він не чув.

"Він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться інформацією зі мною, коли приїде в Україну. Мені здається, він у медіа вже офіційно сказав, що він буде тут всередині березня", – прокоментував президент.

Зеленський додав, що зараз дуже важливо бути сильними, і альтернативи цьому немає – всі мають справу з кілером Володимиром Путіним. Український президент порівняв російського президента з Адольфом Гітлером.

"Борони Боже, щоб ви таке побачили. Але всі з нас повинні готуватися бути сильними. Це не про те, щоб готуватися до миру чи війни, а про те, щоб бути готовим до наступних років Путіна", – наголосив Зеленський.

Він додав, що чим сильніше буде Україна, тим слабшим буде путін.

"Ось і відповідь щодо будь-яких ініціатив. Якщо будь-яка ініціатива у світі посилить Україну, вона хороша для всього світу", – сказав український президент.

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