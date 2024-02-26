Сьогодні у Парижі лідери 20 країн обговорять, як посилити допомогу Україні

На зустрічі будуть розглянуті “всі можливості ефективної підтримки України”.

Сьогодні у Єлисейському палаці майже 20 глав держав і урядів, переважно європейських країн, проведуть зустріч, присвячену посиленню підтримки України з боку Заходу.

Про це пише Німецька хвиля та Politico.

Участь у ній візьмуть, окрім французького лідера Еммануеля Макрона, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Нідерландів − Марк Рютте та Естонії − Кая Каллас, а також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Як йдеться у заяві Макрона, вони мають підтвердити “свою єдність і рішучість” у підтримці Києва “в агресивній війні, яку веде Росія в Україні”. На зустрічі будуть розглянуті “всі можливості ефективної підтримки України”.

Президент України Володимир Зеленський відкриє конференцію відеозверненням.

“Ми сповнені рішучості, ми вмотивовані та віддані перемозі України”, − заявив радник адміністрації французького президента.

Politico підкреслює, що станом на сьогодні “ця риторика не була підкріплена достатніми поставками боєприпасів і зброї”. Видання зазначає, що Північна Корея та Іран надсилають більше боєприпасів до Росії, ніж увесь ЄС до України.