"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Роман «Сестри Річинські»: феміністична енциклопедія галицького життя
Роман «Сестри Річинські»: феміністична енциклопедія галицького життя
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні у Парижі лідери 20 країн обговорять, як посилити допомогу Україні

На зустрічі будуть розглянуті “всі можливості ефективної підтримки України”.

Сьогодні у Парижі лідери 20 країн обговорять, як посилити допомогу Україні
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Єлисейському палаці майже 20 глав держав і урядів, переважно європейських країн, проведуть зустріч, присвячену посиленню підтримки України з боку Заходу. 

Про це пише Німецька хвиля та Politico.

Участь у ній візьмуть, окрім французького лідера Еммануеля Макрона, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Нідерландів − Марк Рютте та Естонії − Кая Каллас, а також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Як йдеться у заяві Макрона, вони мають підтвердити “свою єдність і рішучість” у підтримці Києва “в агресивній війні, яку веде Росія в Україні”. На зустрічі будуть розглянуті “всі можливості ефективної підтримки України”.

Підписуйтесь на наш Google News

Президент України Володимир Зеленський відкриє конференцію відеозверненням. 

“Ми сповнені рішучості, ми вмотивовані та віддані перемозі України”, − заявив радник адміністрації французького президента.

Politico підкреслює, що станом на сьогодні “ця риторика не була підкріплена достатніми поставками боєприпасів і зброї”. Видання зазначає, що Північна Корея та Іран надсилають більше боєприпасів до Росії, ніж увесь ЄС до України.

  • Bloomberg написав, що лідери країн Східної Європи дедалі більше невдоволені зволіканням з військовою допомогою Україні з боку своїх західних колег. 
  • За словами джерел агенства, "ймовірну перемогу Росії в Україні "Західній Європі не пробачать", що підірве довіру до таких країн, як Франція та Німеччина, і загалом може поставити під загрозу весь проект європейської інтеграції".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies