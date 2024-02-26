ЗСУ ліквідували за добу майже 900 окупантів, – Генштаб

Українські військові знищили 37 бойових броньованих машин ворога та 12 артсистем.

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Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 410 700 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 410700 (+880)

танків ‒ 6555 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37)

артилерійських систем – 9993 (+12)

РСЗВ – 1000 (+1)

засоби ППО ‒ 686 (+2)

літаків – 340 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26)

крилаті ракети ‒ 1910 (+3)

кораблі/катери ‒ 25 (+0)

підводні човни ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26)

спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.