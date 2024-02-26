Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
Роман «Сестри Річинські»: феміністична енциклопедія галицького життя
Роман «Сестри Річинські»: феміністична енциклопедія галицького життя
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ ліквідували за добу майже 900 окупантів, – Генштаб

Українські військові знищили 37 бойових броньованих машин ворога та 12 артсистем.

ЗСУ ліквідували за добу майже 900 окупантів, – Генштаб
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 410 700 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 410700 (+880)
  • танків ‒ 6555 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37)
  • артилерійських систем – 9993 (+12)
  • РСЗВ – 1000 (+1)
  • засоби ППО ‒ 686 (+2)
  • літаків – 340 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26)
  • крилаті ракети ‒ 1910 (+3)
  • кораблі/катери ‒ 25 (+0)
  • підводні човни ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26)
  • спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies