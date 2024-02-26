ЗСУ ліквідували за добу майже 900 окупантів, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 410 700 осіб.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 410700 (+880)
- танків ‒ 6555 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37)
- артилерійських систем – 9993 (+12)
- РСЗВ – 1000 (+1)
- засоби ППО ‒ 686 (+2)
- літаків – 340 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26)
- крилаті ракети ‒ 1910 (+3)
- кораблі/катери ‒ 25 (+0)
- підводні човни ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26)
- спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).
Дані уточнюються.
- У ніч на 26 лютого українська ППО знищила дев'ять ворожих "шахедів" і три ракети Х-59. Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської і Дніпропетровської областей.
- За добу на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 40 ворожих атак. Також запеклі бої були і на Авдіївському напрямку.