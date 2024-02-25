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Росіяни атакували Дніпро ракетами та дронами, четверо постраждалих

У місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка.

Росіяни атакували Дніпро ракетами та дронами, четверо постраждалих
Насліки російського удару по Дніпропетровщині (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Лисак

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу в неділю постраждали четверо людей, пошкоджено будинки та автомобілі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Гучний вечір для Дніпра. Дякую за роботу нашій ППО. Вся інформація – згодом. На жаль, не без наслідків – в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка. Попередньо, постраждали чотири людини", - написав він.

Лисак додав, що в місті після відбою знову оголошено повітряну тривогу.

Згодом він зазначив: "Мінус три крилатих ракети. Мінус п'ять "шахедів" над областю".

Раніше Командування Повітряних сил повідомляло про ракетну атаку на Дніпро.

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