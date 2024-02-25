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​Десята річниця війни: по всьому світу пройшли акції на підтримку України

У більш ніж 150 містах США, Європи та інших країнах пройшли акції із закликом продовжувати вірити в Україну.

​Десята річниця війни: по всьому світу пройшли акції на підтримку України
Акція на підтримку Україні у Вашингтоні

У більш ніж 150 містах США, Європи та інших країнах пройшли акції із закликом продовжувати вірити в Україну та підтримувати український народ в боротьбі з російським агресором.

В день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі людей розгорнули українські прапори в столицях найбільших країн, щоб нагадати світові та своїм урядам про війну, яка триває.

Вашингтон, Нью Йорк, Бостон, Сан Франциско, Сідней, Берлін, Лондон, Стамбул, Ріо підтримали заклик "Believe in Ukraine" - всесвітньої кампанії, яку ініціювала громадська організація KLYCH за підтримки Communities Army of Ukraine, Nova Ukraine, Razom for Ukraine та десятків інших організацій по всьому світу.

Акція на підтримку України
Акція на підтримку України

Головною метою кампанії є залучення до акцій не тільки представників української громади, а також людей світу, тих хто стоїть за демократію, правду та вірить в українську перемогу, об’єднуючись навколо цього гасла.

"Ми дуже вдячні всім партнерам, кожному українцю і українці за кордоном, які вийшли на акції. Ми дуже пишаємось тим, що можемо говорити далі й далі, що світ не втомився від війни і готовий допомагати Україні. Ми впевнені, що перемога буде тоді, коли ми всі будемо співпрацювати разом. За ці десять років Україна довела всьому світові свою спроможність та прагнення до свободи та незалежності, своє бажання будувати захищати демократію. Світ побачив і нашу справжню культуру і нашу непідробну сміливість. І світ сміливий разом з Україною і продовжує вірити в Україну", - зазначили організатори акціії.

Нагадаємо, що 24 лютого тисячі людей зібралися на Староміській площі Праги, щоб підтримати боротьбу України проти російської агресії.

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