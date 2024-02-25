Данілов: Росія працює інформаційно щодо виборів у ЄС, в США і Британії

Великий внесок у поточні відносини між Україною і Польщею зробила Росія. Росіяни просувають наративів про приниження поляками українців. Також росіяни інформаційно працюють над виборами в Євросоюзі, США і Великій Британії, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час форуму "Україна. Рік 2024".

Це є величезним викликом, оскільки в результаті цієї роботи виникла дуже небезпечна ситуація в Європі, зазначив він. Зокрема, є загроза від ультраправих організацій в Європі, які підтримують росіян.

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"Крім фізичної війни, яка іде на нашій території, зараз іде війна за розум, за мозок людей", – додав Данілов.