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ГУР інформує: інформація щодо імовірного приєднання Придністров'я до РФ неправдива

Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

ГУР інформує: інформація щодо імовірного приєднання Придністров'я до РФ неправдива
Фото: Пресслужба ГУР Міноборони

У Генеральному управлінні розвідки спростовують інформацію про наміри самопроголошеного "Придністров'я" увійти до складу РФ. За даними розвідки, цю інформацію поширюють для дестабілізації ситуації в регіоні.

Про це повідомляє ГУР МО у Telegram.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― за наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора путіна з проханням увійти до складу рф", — ідеться у повідомленні. 

У розвідці попереджають, поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

Раніше джерела “Української правди” уточнювали, що інформація про начебто звернення “влади” Придністров'я до російського диктатора Путіна є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Крім того, таким чином невизнане Придністров'я намагається тиснути на Молдову з метою захисту економічних інтересів.

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