До атаки на Новолипецький металургійний комбінат причетні СБУ та ЗСУ, — джерела

Сьогоднішню атаку безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР.

Про це повідомляють джерела Lb.ua.

«Це один із найбільших металургійних комбінатів росії. Він працює на військово-промисловий комплекс рф і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль», – зазначає джерело.

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

В українських спецслужбах додають, що безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

До слова, власником ураженого комбінату є наближений до путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей РФ.

За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

У ніч на 24 лютого в районі Новолипецького металургійного комбінату в Росії пролунали вибухи. За словами очевидців, підприємство було атаковано безпілотниками. Місцеві пабліки писали, що перед цим у небі було чути звуки безпілотників, а також роботи по них засобів протиракетної оборони.