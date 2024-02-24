На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
ГоловнаСуспільствоВійна

До атаки на Новолипецький металургійний комбінат причетні СБУ та ЗСУ, — джерела

Новолипецький металургійний комбінат працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень.

До атаки на Новолипецький металургійний комбінат причетні СБУ та ЗСУ, — джерела
пожежа на НМЗ
Фото: скріншот

Сьогоднішню атаку безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР. 

Про це повідомляють джерела Lb.ua.

«Це один із найбільших металургійних комбінатів росії. Він працює на військово-промисловий комплекс рф і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль», – зазначає джерело.

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу. 

В українських спецслужбах додають, що безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

До слова, власником ураженого комбінату є наближений до путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей РФ. 

За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

У ніч на 24 лютого в районі Новолипецького металургійного комбінату в Росії пролунали вибухи. За словами очевидців, підприємство було атаковано безпілотниками. Місцеві пабліки писали, що перед цим у небі було чути звуки безпілотників, а також роботи по них засобів протиракетної оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies