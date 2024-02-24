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Сили оборони півдня: збито 12 "шахедів", доля ворожого літака "з'ясовується"

Військові прозвітували про відбиття чергової нічної ворожої атаки.

Сили оборони півдня: збито 12 "шахедів", доля ворожого літака "з'ясовується"
Наслідки обстрілу
Фото: Сили оборони півдня

Сили оборони півдня України повідомили про збиття 12 ворожих дронів-камікадзе у своїй зоні відповідальності: 2 "шахеди" було ліквідовано над Миколаївською областю і по 5 - над Одещиною та Кіровоградщиною.

Як стверджується у Telegram-каналі угруповання військ, один зі збитих безпілотників впав на житловий квартал Одеси, внаслідок чого загинула людина, ще кілька мешканців пошкодженого будинку з важкими пораненнями доправлено до лікарні.

Окрім "шахедів", окупанти застосували і дві керовані авіаційні ракети X-59 з акваторії Азовського моря. Обидві їх було знищено силами ППО в межах Кіровоградської області. Що ж до літака, з якого здійснювався обстріл, то "його доля з'ясовується".

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