Сили оборони півдня: збито 12 "шахедів", доля ворожого літака "з'ясовується"

Сили оборони півдня України повідомили про збиття 12 ворожих дронів-камікадзе у своїй зоні відповідальності: 2 "шахеди" було ліквідовано над Миколаївською областю і по 5 - над Одещиною та Кіровоградщиною.

Як стверджується у Telegram-каналі угруповання військ, один зі збитих безпілотників впав на житловий квартал Одеси, внаслідок чого загинула людина, ще кілька мешканців пошкодженого будинку з важкими пораненнями доправлено до лікарні.

Окрім "шахедів", окупанти застосували і дві керовані авіаційні ракети X-59 з акваторії Азовського моря. Обидві їх було знищено силами ППО в межах Кіровоградської області. Що ж до літака, з якого здійснювався обстріл, то "його доля з'ясовується".