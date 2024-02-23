Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
​Дані Алвес – від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес – від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 19 поранені

Зокрема, по Мирнограду ворог наніс ракетний удар.

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 19 поранені
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 19 поранені. 

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 8 приватні будинків — в Костянтинопольському 1 людина загинула і 9 поранено; ще 9 людей поранено у Кураховому. У Мирнограді внаслідок ракетного удару пошкоджено 23 приватні будинки, багатоповерхівку та інтернат.

Краматорський район. Під вогнем околиці Лиманської громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Миколаївці і 2 у Віролюбівці. Полтавка Іллінівської громади атакована шахедами — пошкоджено 9 об'єктів. 

Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина поранена у Дружбі, пошкоджено будинок у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і багатоповерхівка. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 52 особи, у тому числі 5 дітей.

Нагадаємо, РФ уночі вдарила 31 Shahed-ом і трьома ракетами. ППО вдалося збити 23 безпілотники.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies