На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 19 поранені

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 19 поранені.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 8 приватні будинків — в Костянтинопольському 1 людина загинула і 9 поранено; ще 9 людей поранено у Кураховому. У Мирнограді внаслідок ракетного удару пошкоджено 23 приватні будинки, багатоповерхівку та інтернат.

Краматорський район. Під вогнем околиці Лиманської громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Миколаївці і 2 у Віролюбівці. Полтавка Іллінівської громади атакована шахедами — пошкоджено 9 об'єктів.

Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина поранена у Дружбі, пошкоджено будинок у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і багатоповерхівка. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 52 особи, у тому числі 5 дітей.

Нагадаємо, РФ уночі вдарила 31 Shahed-ом і трьома ракетами. ППО вдалося збити 23 безпілотники.