Російські безпілотники влучили в агропідприємство на Харківщині, загинули 15 корів

Росіяни влучили в агропідприємство на Харківщині.

Росіяни ввечері 22 лютого атакували Харківщину безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено приватне агропідприємство.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:15 зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено п'ять місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів", - написав він у Telegram.

Інформації щодо потерпілих не надходило

Голова ОВА зазначив, що протягом доби окупанти з мінометів та артилерії обстріляли майже 20 населених пунктів області, зокрема: Синьківку, Дворічну, Іванівку та інші.

Як повідомлялося, цієї ночі російські окупанти вдарили по Україні 31 ударним БпЛА типу Shahed, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22. Сили ППО збили 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей.