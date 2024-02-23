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Російські безпілотники влучили в агропідприємство на Харківщині, загинули 15 корів

Протягом доби ворог обстріляв майже 20 населених пунктів області.

Російські безпілотники влучили в агропідприємство на Харківщині, загинули 15 корів
Росіяни влучили в агропідприємство на Харківщині.
Фото: Харківська ОВА

Росіяни ввечері 22 лютого атакували Харківщину безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено приватне агропідприємство.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:15 зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено п'ять місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів", - написав він у Telegram.

Інформації щодо потерпілих не надходило

Голова ОВА зазначив, що протягом доби окупанти з мінометів та артилерії обстріляли майже 20 населених пунктів області, зокрема: Синьківку, Дворічну, Іванівку та інші.

Як повідомлялося, цієї ночі російські окупанти вдарили по Україні 31 ударним БпЛА типу Shahed, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22. Сили ППО збили 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей.

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