Зеленський: світ не готовий до того, щоб Путін втратив владу, світ боїться змін у РФ

На погляд українського президента, війна в Україні може завершитися, коли світова спільнота зрозуміє, що Путін спробує знищити НАТО.

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ не готовий до того, щоб Володимир Путін втратив владу, а Росія змінилася. У інтерв'ю Fox News він сказав, що США, Європа і глобальний Південь "можуть вибрати", але вони не готові.

Він також наголосив, що президент РФ уже давно перетнув всі "червоні лінії" і що він загрожує НАТО. На його погляд, коли світ перестане допускати цю загрозу – війна в Україні завершиться.

"Світ насправді не готовий до того, що Путін зможе втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. Сполучені Штати і європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати", – сказав він у відповідь на запитання, коли, на його думку, війна в Україні може закінчитися.

Зеленський, говорячи про Путіна, наголосив, що він є загрозою не лише для України, а загрожує знищити НАТО.

"І він спробує це зробити. Тож коли світ зрозуміє, що, окей, оце – все. Тому в цей момент війна закінчиться", – вважає він.