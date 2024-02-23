У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви

Влада вже почала розслідування щодо того, чому споруда була повністю охоплена полум'ям так швидко.

Масштабна пожежа у житловому будинку на 138 квартир сталася в іспанській Валенсії. Щонайменше чотири людини загинули, десятки зазнали поранень.

Як повідомляє BBC, очевидці стверджують, що після початку займання вогонь неймовірно швидко охопив усю споруду. Це сталося менш ніж за 10 хвилин. У зв'язку з цим влада почала розслідування. Стверджується, що у конструкції було використано поліуритан, який є займистим. Сучасні житлові будинки в Іспанії проєктуються без застосування цього матеріалу.

Свої співчуття родинам, що постраждали та втратили близьких, висловив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез. У своєму зверненні він також подякував працівникам рятувальних служб та пожежникам за мужнє виконання їхнього обов'язку.