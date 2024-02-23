Урятуватися з Маріуполя. «10 місяців я чекала чоловіка в окупованому місті»
Урятуватися з Маріуполя. «10 місяців я чекала чоловіка в окупованому місті»
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
ГоловнаСвіт

У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви

Влада вже почала розслідування щодо того, чому споруда була повністю охоплена полум'ям так швидко.

У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
Пожежа у Валенсії
Фото: Getty Images

Масштабна пожежа у житловому будинку на 138 квартир сталася в іспанській Валенсії. Щонайменше чотири людини загинули, десятки зазнали поранень. 

Як повідомляє BBC, очевидці стверджують, що після початку займання вогонь неймовірно швидко охопив усю споруду. Це сталося менш ніж за 10 хвилин. У зв'язку з цим влада почала розслідування. Стверджується, що у конструкції було використано поліуритан, який є займистим. Сучасні житлові будинки в Іспанії проєктуються без застосування цього матеріалу.

Свої співчуття родинам, що постраждали та втратили близьких, висловив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез. У своєму зверненні він також подякував працівникам рятувальних служб та пожежникам за мужнє виконання їхнього обов'язку.    

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies