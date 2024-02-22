Єменські хусити ракетами влучили у британське судно

Американські літаки також знищили шість дронів хуситів.

Сьогодні вдень американські літаки і військовий корабель коаліції збили в Червоному морі шість дронів-камікадзе.

Як повідомило Центральне командування армії США дрони визначили як такі, що, ймовірно, були націлені на американські та коаліційні військові кораблі і становили безпосередню загрозу.

Трохи згодом хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети з південного Ємену в Аденську затоку.

Ракети влучили у вантажний суховантаж MV Islander під прапором Палау, що належить Великій Британії. Внаслідок атаки судно отримало незначні пошкодження і продовжило свій рейс.