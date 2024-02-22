Єменські хусити ракетами влучили у британське судно

Сьогодні вдень американські літаки і військовий корабель коаліції збили в Червоному морі шість дронів-камікадзе.
Як повідомило Центральне командування армії США дрони визначили як такі, що, ймовірно, були націлені на американські та коаліційні військові кораблі і становили безпосередню загрозу.
Трохи згодом хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети з південного Ємену в Аденську затоку.
Ракети влучили у вантажний суховантаж MV Islander під прапором Палау, що належить Великій Британії. Внаслідок атаки судно отримало незначні пошкодження і продовжило свій рейс.
- На початку лютого американському військовому кораблю в Червоному морі цього тижня ледь вдалося уникнути влучання хуситської ракети. Судно застосувало "останню лінію оборони" ВМС – передову систему, яку використали вперше.
- Атаки єменських хуситів на комерційні та військові судна в Червоному морі розпочалися після спалаху війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
- США і Велика Британія відправили в Червоне море свої кораблі, аби боротися з хуситськими нападами. Ситуація у регіоні ставить під загрозу світові торговельні шляхи, зокрема загрожує українському експорту зерна.