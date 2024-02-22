Туск: військова і гуманітарна допомога в Україну їхатиме без затримок, це питання кількох годин

Польща включить прикордонні переходи з Україною та ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога надійде українській стороні без затримок", цитує заяву польського прем'єра Дональда Туска TVN24.

Він назвав це "питанням найближчих годин". Прем'єр Польщі сказав, що "наше завдання – і ми його ефективно виконуємо – повна пропускна здатність кордону з точки зору військових транспортів і гуманітарної допомоги, дороги яких пролягають через Польщу".

Як відомо, через польську блокаду кордону не могли проїхати не лише вантажівки, а й деякі військові постачання.

"Тому, щоб забезпечити 100% гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин", – сказав прем'єр.

Він пояснив, що "це також означатиме інший тип організаційного режиму в пунктах пропуску та на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною".

"З цього також будемо робити практичні наслідки, щоб цей рух відбувався без затримок і перебоїв", – повідомив він.

Туск заявив, що має домовленість із українським колегою Денисом Шмигалем про зустріч представників обох урядів у Варшаві 28 березня. Раніше президент Володимир Зеленський закликав польських урядовців приїхати на зустріч із українськими колегами на польський кордон уже цими вихідними.