Туск: військова і гуманітарна допомога в Україну їхатиме без затримок, це питання кількох годин

Польща включить прикордонні переходи з Україною та ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога надійде українській стороні без затримок", цитує заяву польського прем'єра Дональда Туска TVN24.
Він назвав це "питанням найближчих годин". Прем'єр Польщі сказав, що "наше завдання – і ми його ефективно виконуємо – повна пропускна здатність кордону з точки зору військових транспортів і гуманітарної допомоги, дороги яких пролягають через Польщу".
Як відомо, через польську блокаду кордону не могли проїхати не лише вантажівки, а й деякі військові постачання.
"Тому, щоб забезпечити 100% гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин", – сказав прем'єр.
Він пояснив, що "це також означатиме інший тип організаційного режиму в пунктах пропуску та на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною".
"З цього також будемо робити практичні наслідки, щоб цей рух відбувався без затримок і перебоїв", – повідомив він.
Туск заявив, що має домовленість із українським колегою Денисом Шмигалем про зустріч представників обох урядів у Варшаві 28 березня. Раніше президент Володимир Зеленський закликав польських урядовців приїхати на зустріч із українськими колегами на польський кордон уже цими вихідними.
- Критичної межі ситуація на кордоні з Польщею досягла після того, як поляки 20 лютого знову висипали українське зерно – з вагонів, що слідували до Німеччини. До цього вони висипали його з трьох вантажівок, які їхали до однієї з балтійських країн.
- Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
- Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Блокада кордону для вантажівок впливає і на постачання військових товарів для української армії.
- Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними.
- Президент України вчора у спеціальному зверненні закликав польського прем'єра та членів його уряду прибути на кордон із Україною та провести зустріч із українськими колегами, аби вирішити питання блокади. Він також запросив представників ЄС.
- Більше про ситуацію – в тексті "Українсько-польські відносини: повернення до реальності" на LB.ua.