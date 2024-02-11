У Польщі страйкарі висипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок

Польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин, передає RMF 24.
Інцидент стався близько 11:30 11 лютого на трасі , що веде до прикордонного переходу в Дорогуську, недалеко від місця протесту.
Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки з громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорт далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України, повідомила комісар поліції у Холмі Єва Чиж. Вона додала що бійок чи іншої небезпечної ситуації не було.
Правоохоронці роз'яснюють подробиці інциденту і збирають докази на місці події.
"Ми проводимо перевірку, встановлюємо дані людей, які брали участь у ній, та опитуємо свідків", – сказала Чиж.
Матеріали розслідування скерують до прокуратури для юридичної та кримінальної експертизи.
Блокування українсько-польського кордону
- Спершу польські фермери анонсували на 9 лютого о 10:00 страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
- Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
- 10 лютого ДПСУ повідомила, що польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні.
- Вранці 10 лютого через відновлення страйку польських фермерів утворилася черга з 1300 вантажівок.
- Станом на ранок неділі 11 лютого польські фермери блокують два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", а з понеділка, 12 лютого, фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".