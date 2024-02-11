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У Польщі страйкарі висипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок

Поліція проводить розслідування інциденту.

У Польщі страйкарі висипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок
Протести фермерів у Польщі
Фото: Michał Kołodziejczak

Польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин, передає RMF 24.

Інцидент стався близько 11:30 11 лютого на трасі , що веде до прикордонного переходу в Дорогуську, недалеко від місця протесту.

Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки з громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорт далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України, повідомила комісар поліції у Холмі Єва Чиж. Вона додала що бійок чи іншої небезпечної ситуації не було.

Правоохоронці роз'яснюють подробиці інциденту і збирають докази на місці події.

"Ми проводимо перевірку, встановлюємо дані людей, які брали участь у ній, та опитуємо свідків", – сказала Чиж.

Матеріали розслідування скерують до прокуратури для юридичної та кримінальної експертизи.

Блокування українсько-польського кордону

  • Спершу польські фермери анонсували на 9 лютого о 10:00 страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
  • Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
  • 10 лютого ДПСУ повідомила, що польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні. 
  • Вранці 10 лютого через відновлення страйку польських фермерів утворилася черга з 1300 вантажівок.
  • Станом на ранок неділі 11 лютого польські фермери блокують два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", а з понеділка, 12 лютого, фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".
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