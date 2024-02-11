У Польщі страйкарі висипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок

Польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин, передає RMF 24.

Інцидент стався близько 11:30 11 лютого на трасі , що веде до прикордонного переходу в Дорогуську, недалеко від місця протесту.

Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки з громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорт далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України, повідомила комісар поліції у Холмі Єва Чиж. Вона додала що бійок чи іншої небезпечної ситуації не було.

Правоохоронці роз'яснюють подробиці інциденту і збирають докази на місці події.

"Ми проводимо перевірку, встановлюємо дані людей, які брали участь у ній, та опитуємо свідків", – сказала Чиж.

Матеріали розслідування скерують до прокуратури для юридичної та кримінальної експертизи.

Блокування українсько-польського кордону