Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" розблокували, – ДПСУ

Сьогодні об 11:30 польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні.

Про це інформує ДПСУ.

"За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацію, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску Шегині-Медика", – зазначається у повідомленні. Відомо, що на вʼїзді в Україну очікують 220 вантажівок.