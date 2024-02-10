Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" розблокували, – ДПСУ

Сьогодні об 11:30 польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні.
Про це інформує ДПСУ.
"За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацію, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску Шегині-Медика", – зазначається у повідомленні. Відомо, що на вʼїзді в Україну очікують 220 вантажівок.
- Вранці на українсько-польському кордоні, через відновлення страйку польських фермерів, утворилася черга з 1300 вантажівок.
- Напередодні польські фермери анонсували на 9 лютого о 10:00 страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
- Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.