Країни ЄС досягли угоди про реформування бюджетних правил

Країни ЄС та Євпропейський парламент дійшли згоди щодо зміни бюджетних правил Союзу, спрямованої на стимулювання інвестицій, при цьому зберігаючи контроль над витратами, – пише Euractiv.

Новий текст модернізує поточні правила, відомі як Пакт стабільності та зростання, створені наприкінці 1990-х років, які обмежують борг країни до 60% валового внутрішнього продукту та державний дефіцит до трьох відсотків.

"Угода!", – заявила бельгійська голова Ради ЄС на платформі соціальних мереж X після 16 годин переговорів.

Європейський Союз протягом двох років докладав зусиль для розробки реформ, підтриманих більш ощадливими державами-членами, такими як Німеччина, та іншими країнами, такими як Франція та Італія, які прагнуть більшої гнучкості.

Після тривалих суперечок між Берліном і Парижем 27 країн-членів уклали угоду в грудні, а потім почали переговори з представниками Європейського парламенту. Текст розкритикували за його велику складність і висміяний лівоцентристами як інструмент для нав'язування жорсткої економії Європі.

Учасники переговорів нарешті досягли згоди в суботу – вчасно, щоб за угоду проголосували навесні у Страсбурзі, до парламентських канікул перед європейськими виборами.

Німеччині та її "ощадливим" союзникам вдалося посилити ці бюджетні рамки, нав'язавши кількісно визначені мінімальні зусилля зі скорочення боргів і дефіциту для всіх країн ЄС, попри небажання Франції та Італії. Ці зміни значно ускладнили текст.

Реформи будуть офіційно прийняті після узгодження між законодавцями та державами ЄС. Угода дозволить країнам Союзу застосувати нові правила до своїх бюджетів на 2025 рік.

Попередні бюджетні рамки вважалися занадто різкими і насправді ніколи не дотримувалися.

Правила, однак, були призупинені після пандемії коронавірусу, щоб дати державам-членам можливість витрачати більше в період великих економічних потрясінь.

Під час початкових дебатів між країнами точилася запекла боротьба за те, наскільки ці старі обмеження слід послабити, щоб дати більше можливостей для інвестицій.

На тлі війни РФ проти України та руху ЄС до "зеленого" переходу, країни на чолі з Францією виступали за надання більшого простору для фінансування цих ключових сфер, включаючи, наприклад, постачання критично важливих озброєнь Києву.

Текст передбачає м'якші фіскальні правила, більш адаптовані до конкретної ситуації кожної країни. Індивідуальний підхід означає, що кожна країна ЄС представляє власну траєкторію коригування для забезпечення стійкості свого боргу, що дає їй більше часу для проведення реформ та інвестицій.

Моніторинг зосереджуватиметься на тенденціях видатків – економічному показнику, який вважається важливішим, ніж дефіцит, що може коливатися залежно від рівня зростання ВВП.

Нагадаємо, бюджетні правила ЄС призупинив на початку 2020 року, щоб допомогти країнам пережити економічний спад, викликаний пандемією. Це дозволило державним субсидіям вийти за межі звичайних обмежень. Цей винятковий захід продовжили до кінця 2023 року, щоб впоратися з наслідками війни в Україні.