Санду вважає, що незабаром з'явиться “геополітична можливість” вирішити конфлікт у Придністров’ї

Президент Молдови Мая Санду не виключає, що впродовж наступних кількох років з'явиться "геополітична можливість" для вирішення конфлікту у Придністровському регіоні, повідомляє Укрінформ.
"Для нас, як і раніше, основною метою залишається підтримка миру та стабільності в країні. Ми намагаємося вирішувати питання поетапно, без особливого галасу", - сказала Санду.
Вона також вірить, що й у Придністровському регіоні люди "хочуть миру, як і тут".
"Ми вже бачили, як на початку війни молоді люди з лівого берега перебиралися на правий, боячись, що їх відправлять воювати проти України (у складі ЗС РФ – ред.)… Ми будемо демонструвати (позитивні) ефекти євроінтеграції – і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції", – сказала президент.
За словами Санду, основною проблемою залишається присутність російських військ.
"Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет", – сказала Санду.
- У жовтні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з Придністров'я. НАТО підтвердило підтримку територіальної цілісності Молдови.
- У липні минулого року у комюніке Вільнюського саміту Альянсу йшлося про те, що НАТО закликає Росію вивести війська з території Грузії та Молдови.