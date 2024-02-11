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Санду вважає, що незабаром з'явиться “геополітична можливість” вирішити конфлікт у Придністров’ї

Глава держави зазначила, що Молдова намагається вирішувати це питання поетапно, без особливого галасу.

Санду вважає, що незабаром з'явиться “геополітична можливість” вирішити конфлікт у Придністров’ї
Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президент Молдови Мая Санду не виключає, що впродовж наступних кількох років з'явиться "геополітична можливість" для вирішення конфлікту у Придністровському регіоні, повідомляє Укрінформ. 

"Для нас, як і раніше, основною метою залишається підтримка миру та стабільності в країні. Ми намагаємося вирішувати питання поетапно, без особливого галасу", - сказала Санду.

Вона також вірить, що й у Придністровському регіоні люди "хочуть миру, як і тут".

"Ми вже бачили, як на початку війни молоді люди з лівого берега перебиралися на правий, боячись, що їх відправлять воювати проти України (у складі ЗС РФ – ред.)… Ми будемо демонструвати (позитивні) ефекти євроінтеграції – і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції", – сказала президент.

За словами Санду, основною проблемою залишається присутність російських військ.

"Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет", – сказала Санду.

  • У жовтні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з Придністров'я. НАТО підтвердило підтримку територіальної цілісності Молдови.
  • У липні минулого року у комюніке Вільнюського саміту Альянсу йшлося про те, що НАТО закликає Росію вивести війська з території Грузії та Молдови.
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