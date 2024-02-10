США втретє за чотири дні виявили біля Аляски російські військові літаки

Командування аерокосмічної оборони США (NORAD) виявило вчора біля Аляски чотири російські військові літаки.

Про це йдеться у пресрелізі NORAD.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі й не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.

Командування аерокосмічної оборони вже втретє за чотири дні відстежує у цій зоні літаки РФ.

“Така російська діяльність у ПВО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза”, − зазначено у документі.

Зона розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ) починається там, де закінчується суверенний повітряний простір. Це визначена ділянка міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.