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США втретє за чотири дні виявили біля Аляски російські військові літаки

Літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі.

США втретє за чотири дні виявили біля Аляски російські військові літаки
Фото: facebook/Міноборони РФ

Командування аерокосмічної оборони США (NORAD) виявило вчора біля Аляски чотири російські військові літаки.

Про це йдеться у пресрелізі NORAD.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі й не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади. 

Командування аерокосмічної оборони вже втретє за чотири дні відстежує у цій зоні літаки РФ

“Така російська діяльність у ПВО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза”, − зазначено у документі.

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Зона розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ) починається там, де закінчується суверенний повітряний простір. Це визначена ділянка міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.

  • NORAD використовує багатошарову оборонну мережу супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для виявлення та відстеження літаків. 
  • Минулого року НАТО понад 300 разів підіймало свої повітряні сили, щоб перехопити російські військові літаки
  • Більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем.
  • Уздовж східного флангу НАТО російські літаки неодноразово не передавали код транспондера, що вказує на їхнє положення та висоту, не представляли план польоту і не спілкувалися з авіадиспетчерами.
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