США втретє за чотири дні виявили біля Аляски російські військові літаки

Командування аерокосмічної оборони США (NORAD) виявило вчора біля Аляски чотири російські військові літаки.
Про це йдеться у пресрелізі NORAD.
Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі й не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.
Командування аерокосмічної оборони вже втретє за чотири дні відстежує у цій зоні літаки РФ.
“Така російська діяльність у ПВО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза”, − зазначено у документі.
Зона розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ) починається там, де закінчується суверенний повітряний простір. Це визначена ділянка міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.
- NORAD використовує багатошарову оборонну мережу супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для виявлення та відстеження літаків.
- Минулого року НАТО понад 300 разів підіймало свої повітряні сили, щоб перехопити російські військові літаки
- Більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем.
- Уздовж східного флангу НАТО російські літаки неодноразово не передавали код транспондера, що вказує на їхнє положення та висоту, не представляли план польоту і не спілкувалися з авіадиспетчерами.