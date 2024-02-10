Є побоювання, що інциденти насильства можуть призвести до тривалої нестабільності.

Протести у Сенегалі, 9 лютого 2024 року

У Сенегалі через перенесення президентських виборів з лютого на грудень відбулися сутички між силами безпеки та протестувальниками, пише The Guardian.

Заворушення сталися у всіх регіонах західноафриканської країни, а також у столиці − місті Дакар.

Є побоювання, що інциденти насильства можуть призвести до тривалої нестабільності.

Протестувальники палили шини та кидали каміння, поліція у відповідь застосувувала проти них сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі.

Унаслідок сутичок у північному місті Сен-Луїс вбили студента.

На початку лютого парламент переніс вибори, які мали відбутися 25 лютого, на грудень, закріпивши продовження повноважень теперішнього президента Макі Салла. Це викликало занепокоєння що одна з останніх демократій у Західній Африці – регіоні, який постраждав від переворотів, − тепер перебуває під загрозою.

У Дакарі деякі демонстранти вигукували гасла на кшталт “Макі Салл − диктатор”.

Фото: EPA/UPG Протести у Сенегалі, 5 лютого 2024 року

Фото: EPA/UPG Наслідки протестів у Сенегалі, 9 лютого 2024 року