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У Сенегалі через перенесення виборів відбулися сутички з поліцією, загинув студент

Є побоювання, що інциденти насильства можуть призвести до тривалої нестабільності.

У Сенегалі через перенесення виборів відбулися сутички з поліцією, загинув студент
Протести у Сенегалі, 9 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Сенегалі через перенесення президентських виборів з лютого на грудень відбулися сутички між силами безпеки та протестувальниками, пише The Guardian.

Заворушення сталися у всіх регіонах західноафриканської країни, а також у столиці − місті Дакар.

Є побоювання, що інциденти насильства можуть призвести до тривалої нестабільності.

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Протестувальники палили шини та кидали каміння, поліція у відповідь застосувувала проти них сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі. 

Унаслідок сутичок у північному місті Сен-Луїс вбили студента.

На початку лютого парламент переніс вибори, які мали відбутися 25 лютого, на грудень, закріпивши продовження повноважень теперішнього президента Макі Салла. Це викликало занепокоєння що одна з останніх демократій у Західній Африці – регіоні, який постраждав від переворотів, − тепер перебуває під загрозою.

У Дакарі деякі демонстранти вигукували гасла на кшталт “Макі Салл − диктатор”.

Протести у Сенегалі, 5 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести у Сенегалі, 5 лютого 2024 року

Наслідки протестів у Сенегалі, 9 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Наслідки протестів у Сенегалі, 9 лютого 2024 року

  • Раніше президент Салл пояснив, що переніс вибори через проблеми, які можуть розпалити політичні суперечки. Він також заявив, що не буде балотуватися знову.
  • Деякі опозиційні групи і активісти назвали такий крок “інституційним переворотом”, пообіцявши оскаржити рішення у суді.
  • Африканське бюро Державного департаменту США заявило про “глибоку стурбованість порушенням календаря президентських виборів".
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