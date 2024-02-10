У Сенегалі через перенесення президентських виборів з лютого на грудень відбулися сутички між силами безпеки та протестувальниками, пише The Guardian.
Заворушення сталися у всіх регіонах західноафриканської країни, а також у столиці − місті Дакар.
Є побоювання, що інциденти насильства можуть призвести до тривалої нестабільності.
Протестувальники палили шини та кидали каміння, поліція у відповідь застосувувала проти них сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі.
Унаслідок сутичок у північному місті Сен-Луїс вбили студента.
На початку лютого парламент переніс вибори, які мали відбутися 25 лютого, на грудень, закріпивши продовження повноважень теперішнього президента Макі Салла. Це викликало занепокоєння що одна з останніх демократій у Західній Африці – регіоні, який постраждав від переворотів, − тепер перебуває під загрозою.
У Дакарі деякі демонстранти вигукували гасла на кшталт “Макі Салл − диктатор”.
- Раніше президент Салл пояснив, що переніс вибори через проблеми, які можуть розпалити політичні суперечки. Він також заявив, що не буде балотуватися знову.
- Деякі опозиційні групи і активісти назвали такий крок “інституційним переворотом”, пообіцявши оскаржити рішення у суді.
- Африканське бюро Державного департаменту США заявило про “глибоку стурбованість порушенням календаря президентських виборів".