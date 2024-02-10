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У Пакистані два експрем’єри оголосили про перемогу своїх сил на виборах. Мешканців просять утриматися від анархії

Ще не визначено, хто отримає 14 з 266 місць у Національній асамблеї країни.

У Пакистані два експрем’єри оголосили про перемогу своїх сил на виборах. Мешканців просять утриматися від анархії
Голова партії “Рух за справедливість” (Pakistan Tehreek-e-Insaf − PTI) Гохар Хан дає пресконференцію, 10 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Пакистані два колишні прем’єр-міністри оголосили, що на парламентськких виборах перемогли їхні політичні сили, попри те що остаточні результати перегонів ще не оголошено, пише BBC.

Згідно з останніми даними, більшість місць отримали незалежні кандидати, пов’язані з ув’язненим експрем’єр-міністром Імраном Ханом.

Інший ексголова пакистанського уряду Наваз Шаріф, який, як вважається, має підтримку армії, закликав інших приєднатися до нього в коаліцію.

За 266 місць у Національній Асамблеї (нижній палаті парламенту Пактистану) змагаються 44 політичні сили. Окремо 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин. У провінції Белуджистан ще мають визначити, хто отримає 14 місць у Національній асамблеї ще не визначені , але і Хан, і Шаріф заявили про перемогу.

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Близько 100 кандидатів-переможців є незалежними, і всіх, крім восьми, підтримує партія Хана “Рух за справедливість” (Pakistan Tehreek-e-Insaf − PTI). Партія Шаріфа Пакистанська мусульманська ліга (PML-N) отримала 71 місце.

Пакистанська народна партія Білаваля Бхутто-Зардарі, сина колишньої прем’єр-міністерки Беназір Бхутто, яка загинула у 2007 році внаслідок теракту, посідає третє місце з 53 місцями.

Решту місць отримали менші партії.

Прихильник партії “Рух за справедливість” (Pakistan Tehreek-e-Insaf − PTI) вимагає звільнити з в'яниці експрем'єра Імрана Хана
Фото: EPA/UPG
Прихильник партії “Рух за справедливість” (Pakistan Tehreek-e-Insaf − PTI) вимагає звільнити з в'яниці експрем'єра Імрана Хана

Прихильники Наваза Шаріфа, 9 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Прихильники Наваза Шаріфа, 9 лютого 2024 року

PML-N вже розпочала переговори з іншими групами про формування уряду єдності. Зазначимо, відповідно до виборчої системи Пакистану, незалежні кандидати не можуть сформувати уряд, але можуть після виборів приєднатися до політичних сил.

Начальник штабу Армії Пакистану, генерал Асім Мунір закликав усі сторони продемонструвати зрілість і єдність, заявивши, що політика поляризації “не підходить прогресивній країні з 250-мільйонним населенням”. Він закликав пакистанців залишити анархію позаду. 

У п'ятницю США, Велика Британія та ЄС висловили стурбованість щодо чесності виборів. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон підкреслив, що існують “серйозні занепокоєння” щодо прозорості виборчого процесу. За його словами, вибори були недостатньо інклюзивними. Пакистанські посадовці критику Заходу відкинули.

  • У Пакистані під час виборів до парламенту стався 51 теракт, унаслідок яких загинуло 12 людей.
  • Напередодні виборів біля офісів кандидатів у південно-західній провінції Пакистану Белуджистан пролунали вибухи, жертвами яких стали 26 людей. Відповідальність за ці теракти взяло на себе угрупування “Ісламська держава”.
  • На час виборів Ісламадбад тимчасово закрив кордони з Іраном і Афганістаном та заблокував мобільний зв’язок. На виборчих дільницях розгорнули тисячі військових.
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