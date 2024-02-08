Пакистан закрив кордони і заблокував зв'язок через теракти напередодні виборів

Пакистан тимчасово закрив кордони з Іраном і Афганістаном для підтримки законності та порядку під час голосування на національних виборах, якому передували вибухи біля офісів кандидатів.

Про це пише Reuters.

Летальні інциденти у південно-західній провінції Белуджистан забрали життя 26 людей. Відповідальність за вибухи взяло на себе угрупування “Ісламська держава”.

На виборчих дільницях розгорнули тисячі військових. У країні призупинили надавання послуг мобільного зв’язку, що викликало критику з боку лідерів опозиційних партій. Представник Пакистанської народної партії Білавал Бхутто Зардарі звернувся з цього приводу до Виборчої комісії Пакистану та суду. Водночас у комісії заявили про законність ініціативи і заявив про невтручання у виборчий процес.

Партія “Рух за справедливість” колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, який зараз у в'язниці, закликала людей зняти паролі зі своїх мереж Wi-Fi, “щоб будь-хто поблизу міг мати доступ до Інтернету цього надзвичайно важливого дня”.

Джерело у спецслужбах повідомило Reuters, що попри посилені заходи безпеки бойовики відкрили вогонь по автомобілю силовиків у північно-західному районі Танка, одна людина загинула. Також поліція поінформувала про напади з гранатами у різних частинах району Кеч у Белуджистані, жертв унаслідок яких не було.

Фото: EPA/UPG

Вибори проходять у розпал глибокої економічної кризи − у дуже поляризованому політичному середовищі. Аналітики не мали прогнозів щодо одного явного переможця.

Перші неофіційні результати виборів очікуються через кілька годин після закриття голосування сьогодні. Чіткіша картина стане відома у п’ятницю.

Фото: EPA/UPG

Очікується, що головна боротьба буде між кандидатами, яких підтримує Хан, чия партія перемогла на останніх національних виборах, і Пакистанською мусульманською лігою триразового прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, який вважається фаворитом.

Якщо на виборах ніхто не отримає чіткої більшості Ісламабад зіткненться з новими викликами, зокрема щодо нової програми допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ) після закінчення поточної у березні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG