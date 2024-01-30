Експрем’єра Пакистану засудили до 10 років за розголошення державної таємниці

У Пакистані колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана і одного з його заступників Шаха Махмуда Куреші засудили до 10 років ув’язнення після того, як суд визнав їх винними в розголошенні державної таємниці.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Слухання відбулося у в’язниці "Адіала" в Равалпінді. Хан, який був усунений через голосування про недовіру в парламенті у квітні 2022 року, зараз відбуває трирічний термін ув’язнення у справі про хабарництво. Вирок Імрану Хану винесли перед парламентськими виборами 8 лютого.
Хан вже був відсторонений від участі в парламентських виборах через попередню судимість. Його партія заявила, що оскаржить вирок.
"Ми не погоджуємося з цим незаконним рішенням", – написав адвокат Хана Наїм Панджута у соцмережі X.
Нинішнє засудження пов’язане з тим, що Хан розмахував конфіденційним дипломатичним документом на публічному мітингу після свого усунення у 2022 році. Тоді він стверджував, що документ, який називають "Шифром", є доказом того, що його вигнання було організоване армією Пакистану в координації зі США, які відкинули ці звинувачення.
Документ не був оприлюднений, але, очевидно, йдеться про дипломатичне спілкування між посольством Ісламабаду у Вашингтоні і Міністерством закордонних справ Пакистану.
- У серпні минулого року експрем’єра Пакистану засудили до 3 років у справі державних подарунків.
- А в 2022 році проти Хана почали розслідування за законом про боротьбу з тероризмом - після його публічної промови, в якій побачили погрози поліції та судді.