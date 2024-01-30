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Експрем’єра Пакистану засудили до 10 років за розголошення державної таємниці

Імран Хан розмахував конфіденційним документом на публічному мітингу після свого усунення у 2022 році.

Експрем’єра Пакистану засудили до 10 років за розголошення державної таємниці
Колишній прем'єр-міністр Пакистана Імран Хан
Фото: EPA/UPG

У Пакистані колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана і одного з його заступників Шаха Махмуда Куреші засудили до 10 років ув’язнення після того, як суд визнав їх винними в розголошенні державної таємниці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Слухання відбулося у в’язниці "Адіала" в Равалпінді. Хан, який був усунений через голосування про недовіру в парламенті у квітні 2022 року, зараз відбуває трирічний термін ув’язнення у справі про хабарництво. Вирок Імрану Хану винесли перед парламентськими виборами 8 лютого.

Хан вже був відсторонений від участі в парламентських виборах через попередню судимість. Його партія заявила, що оскаржить вирок.

"Ми не погоджуємося з цим незаконним рішенням", – написав адвокат Хана Наїм Панджута у соцмережі X.

Нинішнє засудження пов’язане з тим, що Хан розмахував конфіденційним дипломатичним документом на публічному мітингу після свого усунення у 2022 році. Тоді він стверджував, що документ, який називають "Шифром", є доказом того, що його вигнання було організоване армією Пакистану в координації зі США, які відкинули ці звинувачення.

Документ не був оприлюднений, але, очевидно, йдеться про дипломатичне спілкування між посольством Ісламабаду у Вашингтоні і Міністерством закордонних справ Пакистану.

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