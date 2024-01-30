США і Китай мали "конструктивні дискусії" про війну Росії проти України, – брифінг в Білому домі

Вашингтон і Пекін продовжують співпрацю з питань, щодо яких досягли консенсусу Джо Байден та Сі Цзіньпін.

Цими вихідними радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів 12-годинну зустріч із колегою з КНР, Ван І. Тепер у Пекіні працюватиме робоча група для боротьби з наркотиками.

Сторони оцінили прогрес у ключових питаннях між країнами, які обговорювали їхні лідери Джо Байден та Сі Цзіньпін на зустрічі в листопаді. Йдеться про відновлення військового зв'язку, розгляд безпеки і ризиків штучного інтелекту та поглиблення співпраці у питанні боротьби з наркотиками, повідомив координатор стратегічної комунікації Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі.

"Власне, завтра в Пекіні розпочнеться запуск робочої групи з боротьби з наркотиками. Нашу делегацію очолить заступник радника з внутрішньої безпеки Джен Даскал", – повідомив він.

Кірбі додав, що сторони також провели "конструктивні дискусії" щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною Росії проти України, Близьким Сходом, КНДР, Південно-Китайським морем і Бірмою.