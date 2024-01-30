США і Китай мали "конструктивні дискусії" про війну Росії проти України, – брифінг в Білому домі

Цими вихідними радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів 12-годинну зустріч із колегою з КНР, Ван І. Тепер у Пекіні працюватиме робоча група для боротьби з наркотиками.
Сторони оцінили прогрес у ключових питаннях між країнами, які обговорювали їхні лідери Джо Байден та Сі Цзіньпін на зустрічі в листопаді. Йдеться про відновлення військового зв'язку, розгляд безпеки і ризиків штучного інтелекту та поглиблення співпраці у питанні боротьби з наркотиками, повідомив координатор стратегічної комунікації Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі.
"Власне, завтра в Пекіні розпочнеться запуск робочої групи з боротьби з наркотиками. Нашу делегацію очолить заступник радника з внутрішньої безпеки Джен Даскал", – повідомив він.
Кірбі додав, що сторони також провели "конструктивні дискусії" щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною Росії проти України, Близьким Сходом, КНДР, Південно-Китайським морем і Бірмою.
- 16 листопада 2023 китайський лідер вперше за шість років прибув до Штатів. Лідери країни мали понад чотирьохгодинні переговори, на яких йшлося про глобальні та внутрішні питання. Зустріч завершилася тез підписаних угод, але Байден і Сі досягли певних домовленостей. Серед питань, про які лідерам США та КНР вдалося досягти консенсусу, були домовленості відновити військові канали зв’язку та працювати над обмеженням виробництва фентанілу – синтетичного наркотику, що призводить до смерті. КНР розірвала військові канали зв'язку в серпні 2022 року, коли тогочасна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.
- Пекін під час повномасштабного вторгнення наростив із Москвою обсяги торгівлі нафтою. Торік РФ транспортувала до КНР рекордні обсяги нафти.
- Окрім того, начальник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що Китай не постачає Росії озброєння, але його електронне обладнання може використовуватися росіянами для ракет. Обсяги постачання китайської електроніки є значними.