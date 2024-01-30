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В Італії колишній офіцер отримав 29 років за гратами за шпигунство на росіян

Він передав секретні документи співробітникам російського посольства у Римі.

В Італії колишній офіцер отримав 29 років за гратами за шпигунство на росіян
Фото: ANSA

Апеляційний військовий суд Риму засудив колишнього офіцера італійського військово-морського флоту Вальтера Біота до 29 років ув'язнення через шпигунство на користь Росії.

Про це пише ANSA.

Цей вирок є остаточним і на рік меншим, ніж він отримав у військовому суді першої інстанції у березні минулого року.

19 січня суд присяжних у Римі визнав Біота винним у шпигунстві та хабарництві. Його затримали під час передачі секретних документів співробітникам російського посольства у торговому центрі італійської столиці у березні 2021 року. Біот отримав 20 років позбавлення волі. 

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Торік у березні ексофіцер отримав 30 років за ґратами. Прокурори представили суддям зображення, на яких Біот фотографує на свій мобільний телефон документи й екран комп'ютера. Деякі з 19 документів мали “високий рівень секретності для НАТО, а один був цілком секретним”.

На думку обвинувачення, Біот міг продавати секретні документи й в інших випадках.

2021 року Італія вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з цією справою.

Шпигуни Росії у Європі

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