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Суд у Швеції виправдав обвинуваченого у шпигунстві на користь Росії, - Reuters

Компанію бізнесмена Скворцова Росія використовувала для закупівлі технологій в обхід санкцій.

Суд у Швеції виправдав обвинуваченого у шпигунстві на користь Росії, - Reuters
Фото: Pixabay

Суд у Швеції зняв із росіянина Сергія Скворцова звинувачення у шпигунстві, а також у незаконній передачі сучасних технологій збройним силам РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Скворцову, який має подвійне громадянство РФ та Швеції, в серпні було пред'явлено звинувачення у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та США у 2013-2022 роках. В обвинувальному висновку стверджувалося, що компанію Скворцова Росія використовувала для закупівлі технологій у Заходу в обхід санкцій.

Окружний суд Стокгольма дійшов висновку, що Скворцов, в основному, діяв так, як стверджували прокурори, але їм не вдалося довести, що його дії були рівносильними шпигунству.

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"Не було виявлено нічого, крім того, що діяльність була спрямована виключно на придбання технологій, а не на отримання інформації, що могло б бути шпигунством", – йдеться у заяві суду.

Нагадаємо, в січні шведський суд визнав колишнього співробітника служби безпеки і збройних сил і його молодшого брата винними в шпигунстві на користь зовнішньої військової розвідки Росії протягом останнього десятиліття. Громадяни Швеції 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Пайам Кіа були затримані минулого року та заперечували всі звинувачення. Однак, суд засудив старшого брата до довічного позбавлення волі, а молодшого – до дев’яти років і десяти місяців.

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