Орбан готовий домовлятися з українською делегацією стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на 500 млн євро

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, що розраховує на візит української делегації до Будапешту та домовитися стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на 500 млн євро.

На питання журналістів чого очікувати щодо вирішення питання надання 500 мільйонів військової допомоги для України, Віктор Орбан заявив, що чекає на українську делегацію в Угорщині.

"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта, щоб поговорити про це. Ми відкриті і готові домовлятися", – заявив Орбан.

Нагадаємо, у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС знову не змогли домовитись щодо виділення восьмого траншу сумою 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги України через те, що Угорщина заблокувала це рішення.