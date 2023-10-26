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Байден привітав Джонсона з обранням спікером Палати представників

Джо Байден також нагадав Джонсону про важливість допомоги Україні.

Байден привітав Джонсона з обранням спікером Палати представників
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден привітав Майка Джонсона з обранням спікером Палати представників Конгресу США.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Як я сказав, коли цей процес розпочався, ким би не був спікер, я прагнутиму працювати з ним добросовісно від імені американського народу”, - запевнив Байден.

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Він нагадав, що запропонував парламентарям “історичний додатковий пакет фінансування, який просуває наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні” та забезпечує безпеку кордону США.

Байден наголосив, що потрібно діяти швидко, щоб задовольнити потреби нашої національної безпеки та уникнути припинення роботи.

Нагадаємо, республіканці Палати представників Конгресу США обрали новим спікером конгресмена Майка Джонсона. За Джонсона віддали 220 голосів, за демократа Хакіма Джеффріса – 209. 

Як раніше повідомлялось, республіканці в Сенаті хочуть змінити запит адміністрації президента Джо Байдена 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також управління потоком мігрантів на кордоні США.

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