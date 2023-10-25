Українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16

У США розпочали навчання українських пілотів польотам на F-16. Про це повідомили у понеділок ВПС США, – пише Air & Space Forces.

За словами представника служби, на початку цього тижня «невелика кількість» українських пілотів почала навчання у 162-му авіаційному підрозділі Національної гвардії Арізони з «основ F-16».

«Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців», — сказав представник ВПС США.

Відомо, що пілотів навчають на базі національної гвардії Морріс, яка розташована в міжнародному аеропорту Тусона. Це єдиний підрозділ ВПС США, якому доручили навчати іноземних пілотів на F-16, що є частиною його повсякденної місії.

Типовий курс підготовки F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, «оскільки курс буде відповідати потребам України захищати своє небо від російських літаків, безпілотників і ракет. Європейські країни також навчають українських пілотів керувати F-16».

Нагадаємо, перші американські винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже на початку наступного року.