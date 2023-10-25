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На Харківщині чоловік підірвався на міні

Трагедія сталася у полі.

На Харківщині чоловік підірвався на міні
Фото: Генштаб

У полі біля села Яремівка Оскільської громади Ізюмського району внаслідок підриву на вибуховому предметі загинув 57-річний чоловік.

Про це повідомили у Харківській ОВА. 

У військовій адміністрації наголошують, що в області зберігається високий рівень мінної небезпеки. 

"У разі виявлення підозрілого предмету в жодному разі не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і зателефонуйте за номерами: 101 або 112", – застерігають в ОВА.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів загинула 261 людина з них – 14 дітей, ще 559 зазнали поранень.

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