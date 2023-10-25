Російські окупанти атакували Нікопольщину

Внаслідок ударів люди не постраждали.

Російська окупаційна армія завдала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Російська армія атакувала з безпілотника Марганецьку громаду. Пошкоджені 4 приватні будинки та 2 господарські споруди”, - написав Лисак.

Крім того, зазначив голова ОВА, по райцентру окупанти вдарили дроном-камікадзе та важкою артилерією.

Внаслідок цих ударів були понівечені три оселі та господарська споруда.

На щастя, внаслідок російських ударів люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія вкотре обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки пошкоджена будівля підприємства.